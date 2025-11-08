Strada statale 131, lavori in conclusione sul tratto Villagreca-Serrenti

I lavori di ammodernamento sulla strada statale 131 “Carlo Felice” entrano nella loro fase conclusiva. Anas si prepara ad avviare la stesura dell’asfalto drenante su diverse sezioni tra Monastir e Serrenti, un’attività che richiederà dei temporanei restringimenti di carreggiata lungo il nuovo tratto già operativo tra Monastir e Nuraminis. Nello specifico, la prima fase dei lavori, compresa tra l’11 e il 18 novembre, vedrà il flusso veicolare instradato su un’unica carreggiata a doppio senso di marcia per consentire le operazioni sull’altra. Successivamente, tra il 25 novembre e il 2 dicembre, le medesime restrizioni e lavorazioni saranno applicate alla carreggiata opposta.

La posa di questo nuovo manto stradale drenante sancisce il quasi totale completamento del segmento a quattro corsie, che si estende all’incirca tra il chilometro 23 e il chilometro 27. Parallelamente, e senza impatti sulla circolazione veicolare, tra il 18 e il 25 novembre verrà ultimata la pavimentazione di un tratto tra Villagreca e Serrenti, precisamente tra il chilometro 31 e il 32,500.

Questo completamento permetterà l’apertura al transito di 1,5 chilometri di nuovo percorso in direzione Sassari già nel mese di dicembre. Inoltre, entro la fine di novembre, sono programmate le prove di collaudo statico del cavalcavia di Nuraminis (al chilometro 27,500), una tappa cruciale per la sua definitiva riapertura al pubblico.

L’intero progetto di riqualificazione copre un’estensione complessiva di dieci chilometri, con un investimento totale che ammonta a circa 65 milioni di euro. L’apertura definitiva e completa al traffico dell’intero tratto ammodernato è ipotizzata entro la primavera del 2026.

