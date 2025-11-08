Tragedia a Ploaghe, in auto si schianta contro un cinghiale: 44enne perde la vita

A seguito del violento impatto, l'utilitaria ha sbandato irrimediabilmente e si è ribaltata, terminando la sua corsa fuori strada

Un drammatico incidente stradale è avvenuto nella notte, sulla statale 729 Sassari–Olbia, in prossimità del comune di Ploaghe. La vittima è un uomo di 44 anni, originario di Bitti, che ha perso la vita in circostanze tragiche.

L’uomo era alla guida della sua Fiat Panda in direzione Sassari quando la vettura ha colpito in pieno un cinghiale che aveva improvvisamente attraversato la carreggiata. A seguito del violento impatto, l’utilitaria ha sbandato irrimediabilmente e si è ribaltata, terminando la sua corsa fuori dalla sede stradale.

Sul luogo del sinistro sono intervenute prontamente le pattuglie della Polizia Stradale dei distaccamenti di Tempio e Sassari. Insieme a loro, hanno operato i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

