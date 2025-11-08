Siliqua, trovato con 100Gr di hashish oppone resistenza: 27enne in arresto

I Carabinieri della Stazione di Siliqua hanno fermato e arrestato in flagranza un operaio 27enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine. L’uomo è ritenuto responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Il giovane era stato intercettato a piedi lungo le vie del centro durante un servizio perlustrativo di controllo del territorio, poiché il suo atteggiamento appariva sospetto. Le successive perquisizioni personale e domiciliare hanno permesso di rinvenire un panetto di hashish di quasi 100 grammi, 22 semi di canapa indiana e una somma in contanti di 1.000 euro, presumibilmente derivante dall’attività di spaccio.

Durante le procedure di identificazione, l’uomo ha improvvisamente reagito in modo violento, colpendo al volto uno dei militari. La pronta e professionale reazione dei Carabinieri ha consentito di bloccarlo e contenerlo. Dichiarato in arresto, è stato condotto in caserma per gli adempimenti di rito e, successivamente, trasferito nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Iglesias, in attesa del rito direttissimo odierno.

