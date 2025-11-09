Caprile, dall’attesa di un figlio al sogno Nazionale: “Momento magico”

Forse nemmeno lo stesso Elia Caprile immaginare un 2025 così positivo. Il portiere a gennaio lasciò il Napoli in corsa per lo Scudetto per difendere i pali del Cagliari, con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro.

Le prestazioni nei primi 5 mesi in Sardegna gli valsero la conferma in estate, con il presidente Giulini che non esitò a pagare il collega De Laurentiis per tenersi il talentuoso numero uno.

Un investimento pesante per il Cagliari, ma che sta dando i suoi frutti. Caprile è attualmente uno dei migliori portieri d’Italia, nonché tra i top in Europa nel rapporto tiri subiti/parate decisive. Il ct azzurro non ha potuto ignorare un avvio di campionato mostruoso e ha deciso di convocarlo per la prima volta in azzurro.

“Sono molto felice per la chiamata in Nazionale, un sogno che si avvera” ha detto a Dazn dopo l’ennesima prova clamorosa in Como-Cagliari. “Sto vivendo un momento magico, a giorni nascerà mio figlio, emozioni in fila, insomma ci sono periodi peggiori” ha scherzato.

