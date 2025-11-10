Elmas, 34enne fermato dopo un volo da Parigi: un chilo di cocaina nello stomaco

Un 34enne cittadino nigeriano è stato arrestato dai Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari, con il supporto della Polizia di Frontiera Aerea, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, era appena sbarcato all’aeroporto di Cagliari-Elmas con un volo proveniente da Parigi, quando è stato fermato dai militari impegnati in un servizio di controllo del territorio. Il suo atteggiamento ha destato sospetti, spingendo gli investigatori ad approfondire le verifiche.

Nel corso della perquisizione personale e dei successivi accertamenti sanitari, sono stati rinvenuti 60 ovuli contenenti cocaina, per un peso complessivo di oltre un chilogrammo. La droga era nascosta all’interno del corpo dell’uomo, trasportata con la pericolosa modalità del “body packing”.

Terminate le formalità di rito, il 34enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Uta, dove si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it