Torres, ritorna Alfonso Greco: è lui il nuovo allenatore

La Torres ha scelto il nuovo allenatore. Dopo l’esonero di Michele Pazienza, avvenuto oltre una settimana fa a seguito della sconfitta contro il Carpi, il club sassarese ha deciso di richiamare Alfonso Greco, che torna così in panchina dopo la separazione consumata al termine dello scorso campionato.

Nel frattempo, la squadra era stata affidata temporaneamente a Marco Sanna, tecnico della Primavera, che aveva diretto i rossoblù nella trasferta di Ravenna terminata 3-0 per i padroni di casa. Ora la società punta sull’esperienza e sulla conoscenza dell’ambiente di Greco per tentare di invertire la rotta dopo un avvio di stagione complicato, con una sola vittoria in campionato, ottenuta contro il Pontedera nella prima giornata.

Il tecnico romano avrà il compito di rilanciare la Torres e restituire fiducia a una piazza più che delusa per i risvolti di un campionato partito con ambizioni di vertice.

