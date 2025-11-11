Orotelli, auto si ribalta sulla Statale 131: paura per una donna

Momenti di paura questa mattina lungo la Strada Statale 131, al chilometro 33, poco prima del bivio per Orotelli, dove un’auto si è ribaltata al centro della carreggiata.

Secondo una prima ricostruzione, la conducente, una donna di Nuoro, avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare, finendo fuori strada e ribaltandosi prima di fermarsi in mezzo alla corsia.

Sul posto è intervenuta intorno alle 10 la squadra 2A dei Vigili del fuoco di Nuoro, che ha provveduto alla messa in sicurezza dell’auto e della carreggiata, evitando ulteriori rischi per la circolazione. Presenti anche due pattuglie della Polizia Stradale e due ambulanze del 118, che hanno prestato i primi soccorsi e verificato le condizioni della conducente.

