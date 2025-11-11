Buddusò, dolore per la scomparsa di Sebastiano Marrone: “Lascia grande vuoto”

Il militare era alla guida della sua auto di servizio quando il mezzo è uscito di strada per ragioni che la Polizia Stradale sta determinando

Profondo cordoglio ha colpito la comunità di Buddusò in seguito alla tragica notizia della morte di Sebastiano Marrone, un giovane Carabiniere gallurese. Il 23enne ha perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri in un tragico incidente stradale avvenuto vicino a San Severo, in provincia di Foggia.

Il militare era alla guida della sua auto di servizio quando il mezzo è uscito di strada per ragioni che la Polizia Stradale sta ancora cercando di determinare. Le prime ricostruzioni indicano che il giovane era in fase di rientro alla caserma presso cui prestava servizio.

Il sindaco di Buddusò, Massimo Satta, ha espresso il dolore della comunità in una nota ufficiale: “La comunità di Buddusò è profondamente scossa e addolorata per la tragica scomparsa del giovane Carabiniere e nostro concittadino, Sebastiano Marrone, di soli 23 anni, in servizio presso la stazione dei Carabinieri di San Severo. La notizia della sua perdita ha colpito tutti noi, lasciando un grande vuoto e un profondo dolore. In questo momento di immensa tristezza, ci stringiamo con affetto sincero alla sua famiglia, ai colleghi dell’Arma e a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscere Sebastiano e di condividere con lui un pezzo di strada”.

A nome dell’amministrazione comunale e di tutti gli abitanti, il sindaco ha manifestato la più sentita vicinanza alla famiglia colpita dal lutto e all’Arma dei Carabinieri, condividendo la profonda commozione per la prematura scomparsa del giovane concittadino.

