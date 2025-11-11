La Ruota della Fortuna, Gabriele Casti da Selegas si conferma supercampione

Anche nella giornata di ieri il professore di Selegas si è confermato campione, anche se purtroppo al terzo gioco ha aperto la busta con 100€

Selegas, e tutta la Sardegna, continuano a godersi la bravura e le preparazione di Gabriele Casti che anche nella giornata di ieri si è confermato campione a La Ruota della Fortuna su Canale 5.

Gabriele Casti è il campione più vincente di sempre nel programma condotto da Gerry Scotti, anche se ieri la fortuna nella scelta delle buste non lo ha aiutato.

Al terzo gioco finale, con due buste verdi su tre, Gabriele ha scelto quella contenente solo 100€. Tuttavia il suo montepremi finora conquistato in tutte le puntate supera quota 250.000€.

