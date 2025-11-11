Belotti di nuovo al lavoro, prosegue a Cagliari il lungo recupero

L'attaccante ha iniziato una fase più attiva del suo percorso riabilitativo e spera di tornare in campo prima della fine del campionato

Buone notizie per Andrea Belotti. L’attaccante è tornato a Cagliari per proseguire il suo percorso riabilitativo e ha ripreso a lavorare in palestra sotto la supervisione dello staff rossoblù.

Il “gallo” ha quindi iniziato una nuova fase del suo lungo recupero dalla lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro, con la speranza di rientrare in gruppo per la primavera. L’obiettivo è tornare in campo per le ultime partite di campionato e aiutare la squadra nella corsa alla salvezza.

