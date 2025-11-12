Cagliari, parla l’agente di Yerry Mina: “I rossoblù sono il suo grande club”

"Al Cagliari si è ritrovato grazie alla società, all'allenatore e ai tifosi che l'hanno voluto", ha aggiunto l'agente del difensore colombiano

Simone Rondanini, agente del difensore colombiano del Cagliari Yerry Mina, ha parlato del suo assistito anche in chiave futura sul proseguo di carriera del giocatore nel club rossoblù.

“Penso che Yerry continui ad avere un livello che può valere un grande club. Ma il Cagliari è il suo grande club, è lì che si è ritrovato, grazie alla società, ai tifosi, al presidente e all’allenatore che lo hanno voluto in quel momento”, ha dichiarato Rondanini a Tmw.

Infine l’agente di Mina ha voluto esternare un augurio verso il difensore: “Spero possa raggiungere i traguardi che sta cercando”.

