Oristano, aiuta il figlio a fuggire dall’arresto: per il padre scattano le manette

Un uomo è stato tratto in arresto dopo un intervento concitato dei Carabinieri, con l’accusa di aver favorito la fuga del proprio figlio, destinatario di un ordine di carcerazione.

L’episodio risale a sabato scorso, quando i militari si sono recati presso l’abitazione, in via Sassari, quartiere Su Brugu, per eseguire l’ordine di cattura a carico del figlio 43enne. L’uomo doveva scontare una condanna definitiva a due anni di reclusione per reati commessi anni fa ed era stato avvistato mentre faceva ingresso nella casa paterna.

Quando i Carabinieri hanno tentato di bloccarlo, il quarantatreenne ha cercato di sottrarsi all’arresto. A quel punto, il padre è intervenuto attivamente per ostacolare le forze dell’ordine, aggredendo i militari e permettendo così al figlio di divincolarsi e fuggire.

Il figlio è riuscito a scappare dall’abitazione e da quel momento risulta irreperibile. Per il padre, invece, sono scattate le manette con le accuse di favoreggiamento, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

