Caos in casa Olbia Calcio, la squadra si ferma dopo la sconfitta contro il Monastir

Il gruppo squadra ha scelto di sospendere ogni attività di allenamento a partire da martedì in attesa di risposte dalla società

Dopo la sconfitta casalinga nel derby contro il Monastir, la tensione all’interno dell’Olbia Calcio è degenerata in una protesta ufficiale. La decisione è ora confermata: il gruppo squadra ha scelto di sospendere ogni attività di allenamento a partire da martedì.

L’annuncio è stato dato in sala stampa nel post-partita dai senatori dello spogliatoio olbiese, Daniele Ragatzu e Roberto Biancu, affiancati dal vice-allenatore Fabrizio Carafa.

Hanno chiarito che è impossibile proseguire il lavoro quotidiano senza aver prima ricevuto adeguate garanzie e risposte concrete da parte della dirigenza del club gallurese.

