Sport Caos in casa Olbia Calcio, la squadra si ferma dopo la sconfitta...

Caos in casa Olbia Calcio, la squadra si ferma dopo la sconfitta contro il Monastir

Il gruppo squadra ha scelto di sospendere ogni attività di allenamento a partire da martedì in attesa di risposte dalla società

Di
Redazione Cagliaripad
-
Crediti foto: Olbia Calcio - Instagram

Dopo la sconfitta casalinga nel derby contro il Monastir, la tensione all’interno dell’Olbia Calcio è degenerata in una protesta ufficiale. La decisione è ora confermata: il gruppo squadra ha scelto di sospendere ogni attività di allenamento a partire da martedì.

L’annuncio è stato dato in sala stampa nel post-partita dai senatori dello spogliatoio olbiese, Daniele Ragatzu e Roberto Biancu, affiancati dal vice-allenatore Fabrizio Carafa.

Hanno chiarito che è impossibile proseguire il lavoro quotidiano senza aver prima ricevuto adeguate garanzie e risposte concrete da parte della dirigenza del club gallurese.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE