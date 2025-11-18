Protesta operai Eurallumina, oggi seduta del Comitato finanziario di sicurezza

È iniziato il secondo giorno di presidio in quota per i lavoratori di Eurallumina. Gli operai, che da ieri hanno adottato questa forma estrema di protesta, si trovano ancora sulla sommità del silo, a 40 metri d’altezza.

La notte appena trascorsa, caratterizzata da pioggia intensa e incertezza, anticipa un appuntamento cruciale: il Comitato Finanziario di Sicurezza (CFS) è infatti convocato per oggi.

In mattinata, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), è prevista la riunione del gruppo di lavoro tecnico propedeutico al CFS, il quale è chiamato a esprimersi sul futuro e sulla continuità produttiva dello stabilimento di Eurallumina.

“La nostra non è stata insonnia, non abbiamo dormito perché siamo preoccupati per la situazione – dichiara all’Ansa Enrico Pulisci della Rsa dello stabilimento, che fa da portavoce ai suoi colleghi sul tetto dell’infrastruttura – Auspichiamo che riesaminando la pratica il comitato fa si che si possa evitare il tracollo per garantire il futuro dello stabilimento ma anche il prosieguo delle bonifiche ambientali”.

