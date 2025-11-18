Auto in fiamme a Lotzorai, intervengono i Vigili del fuoco

Momenti di paura a Lotzorai, dove una Fiat Panda è stata avvolta dalle fiamme mentre transitava nel centro abitato. La squadra 11A del distaccamento dei Vigili del fuoco di Tortolì è intervenuta rapidamente dopo la segnalazione.
Il conducente, accortosi del principio d’incendio, è riuscito a fermare l’auto all’interno di un distributore, evitando rischi maggiori. Non si registrano feriti.
I Vigili del fuoco hanno domato l’incendio in pochi minuti e messo in sicurezza l’intera area, impedendo che le fiamme potessero propagarsi o causare ulteriori danni.
