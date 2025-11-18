Province Nuoro Auto in fiamme a Lotzorai, intervengono i Vigili del fuoco

Una Fiat Panda ha preso fuoco nel centro abitato: il conducente è riuscito a fermarsi in sicurezza all’interno di un distributore

Di
Redazione Cagliaripad
-

Momenti di paura a Lotzorai, dove una Fiat Panda è stata avvolta dalle fiamme mentre transitava nel centro abitato. La squadra 11A del distaccamento dei Vigili del fuoco di Tortolì è intervenuta rapidamente dopo la segnalazione.

Il conducente, accortosi del principio d’incendio, è riuscito a fermare l’auto all’interno di un distributore, evitando rischi maggiori. Non si registrano feriti.

I Vigili del fuoco hanno domato l’incendio in pochi minuti e messo in sicurezza l’intera area, impedendo che le fiamme potessero propagarsi o causare ulteriori danni.

