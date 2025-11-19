Panico a Sassari, un uomo minaccia di far esplodere la palazzina

Momenti di grande tensione questa mattina nel centro storico di Sassari. Un uomo residente al primo piano di una palazzina in via Santa Elisabetta ha minacciato di far saltare in aria l’edificio, facendo scattare l’allarme.

È stato proprio l’uomo a chiamare le forze dell’ordine, per motivi ancora da chiarire, annunciando le sue intenzioni. Sul posto sono intervenuti immediatamente Vigili del fuoco e Polizia di Stato.

I pompieri, utilizzando l’autoscala, sono riusciti a entrare nell’appartamento, trovando all’interno due bombole di gas. Dell’uomo, però, non c’era alcuna traccia: nel frattempo era fuggito.

Gli agenti e i Vigili del fuoco sono comunque riusciti ad accedere all’abitazione e a rimuovere in sicurezza le bombole, evitando così qualsiasi rischio per l’intera palazzina e per i residenti della zona.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it