Studente 16enne arrestato per estorsione in una scuola del Cagliaritano

Il ragazzo avrebbe minacciato un compagno per farsi consegnare felpa e borsello: decisivo l’intervento dei docenti e dei Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Dolianova hanno arrestato in flagranza, nel pomeriggio di ieri, uno studente 16enne accusato del reato di estorsione. Il fatto è avvenuto all’interno di un istituto scolastico del territorio.

Secondo una prima ricostruzione, durante la ricreazione il ragazzo avrebbe costretto un compagno di scuola a consegnargli una felpa e un borsello, con richieste insistenti e minacce, alcune delle quali inviate anche tramite messaggi al cellulare.

La giovane vittima aveva già segnalato ai docenti episodi simili nei giorni precedenti. Proprio gli insegnanti, resisi conto della gravità della situazione, hanno immediatamente richiesto l’intervento dei Carabinieri. I militari, arrivati poco dopo, hanno trovato gli oggetti sottratti all’interno dello zaino del 16enne.

Una volta chiarita la dinamica, il ragazzo è stato accompagnato in caserma e, al termine delle formalità di rito, trasferito in un centro per minorenni del Cagliaritano, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i Minorenni.

