Calamosca, ritrovato lo zaino di Martina Lattuca: avanzano le ricerche

Lo zaino di Martina Lattuca è stato rinvenuto questa mattina da un gruppo di canoisti nei pressi delle grotte di Calamosca. All’interno sono stati rinvenuti i suoi documenti personali, ma della 49enne cagliaritana ancora nessuna traccia da ieri.

L’allarme era scattato nel pomeriggio, intorno alle 17, quando il compagno aveva avvisato le forze dell’ordine. Da quel momento sono partite le ricerche, riprese all’alba di oggi con Vigili del fuoco, Capitaneria, Carabinieri e volontari impegnati su terra e mare, con il supporto aereo dei droni.

Le operazioni proseguono senza sosta lungo tutta l’area di Calamosca e sui sentieri che portano alla Sella del Diavolo.

