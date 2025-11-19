Ss 125 Var direzione Tortolì: limitazioni al traffico per la giornata di domani

Le chiusure saranno effettive unicamente nella fascia oraria compresa tra le 7:00 e le 19:00, e per il tempo strettamente necessario al completamento delle indagini tecniche

La circolazione sulla strada statale 125 Var “Nuova Orientale Sarda” subirà importanti limitazioni nelle giornate di domani, giovedì 20 novembre. Anas ha disposto la chiusura del transito, esclusivamente in direzione Tortolì, per consentire l’esecuzione delle indagini periodiche necessarie alla verifica delle strutture stradali.

Nella giornata di domani, giovedì 20 novembre, il traffico sarà interdetto lungo la carreggiata in direzione Tortolì in corrispondenza delle gallerie Murtineddu e Marapintau, ricadenti nel territorio di Quartu Sant’Elena. Per questo motivo, il tratto iniziale della statale, dal chilometro zero fino al km 8,300, sarà chiuso. Gli automobilisti saranno deviati sulla statale 554 e sulla strada provinciale 17, seguendo le indicazioni in loco.

Il giorno successivo, venerdì 21 novembre, le limitazioni riguarderanno invece il tratto compreso tra il km 7,250 e il km 15,270, al fine di permettere le medesime operazioni all’interno della galleria ‘Arcu Sa Porta’, nel comune di Maracalagonis. In questo caso, il traffico veicolare sarà indirizzato sulla viabilità provinciale alternativa, costituita dalle strade provinciali 17 e 20.

Si precisa che le chiusure saranno effettive unicamente nella fascia oraria compresa tra le 7:00 e le 19:00, e per il tempo strettamente necessario al completamento delle indagini tecniche.

