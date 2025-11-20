Caprile diventa papà: “La gioia più grande”

Fiocco azzurro in casa Cagliari: il portiere Elia Caprile e la compagna Emily sono diventati genitori del piccolo Edoardo

Il portiere rossoblù Elia Caprile diventa papà. Il numero uno del Cagliari e la compagna Emily salutano l’arrivo del piccolo Edoardo, nato oggi per la gioia dei suoi giovani genitori. A dare la notizia è stato lo stesso Caprile, che sui social ha scritto “La nostra gioia più grande”.

Un momento d’oro per il portiere, reduce dalla prima convocazione con la nazionale italiana, dove però non è riuscito ancora ad esordire. La gioia di Edoardo è dunque l’ennesima perla di un 2025 da incorniciare: dal suo arrivo a Cagliari a gennaio fino ad oggi per Caprile sono arrivate solo soddisfazioni.

