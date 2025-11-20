Nuoro, si dimette il direttore sanitario dell’Asl | Saiu (Lega): “Sanità a pezzi”

Il direttore sanitario dell’Asl di Nuoro, Pier Paolo Bitti, ha rassegnato le proprie dimissioni. La decisione, con effetto immediato, è arrivata ieri sulla scrivania del commissario straordinario Angelo Zuccarelli, che ora assumerà la carica ad interim in attesa della nomina di un nuovo direttore.

“La sanità a Nuoro è a pezzi” attacca l’ex consigliere regionale della Lega e assessore Pierluigi Saiu, puntando il dito contro l’attuale giunta regionale e sullo stesso commissario. Bitti, medico ed ex direttore del centro trasfusionale del San Francesco, era stato nominato proprio dal commissario designato dalla giunta Todde. Saiu ricorda come l’avvicendamento dei manager sia stato reso possibile “grazie a una leggina approvata dalla sinistra”, con “i manager in carica sostituiti da commissari evidentemente più graditi”. Una norma oggetto di ricorso davanti alla Corte costituzionale.

Il leghista sottolinea inoltre che lo stesso Zuccarelli sarebbe privo dei requisiti per dirigere l’Asl di Nuoro dopo l’aggiornamento dell’elenco nazionale degli idonei. “Oggi non potrebbe essere nominato” denuncia Saiu, ricordando che l’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi aveva annunciato i ricorsi dei commissari di Nuoro e Oristano, dei quali però non si è avuta più notizia.

Nel frattempo, conclude Saiu, “migliaia di cittadini sono privi dell’assistenza di base”. Particolare preoccupazione riguarda pediatria e altri reparti dell’ospedale San Francesco, con molte famiglie costrette a lunghi spostamenti per garantire cure ai propri figli.

