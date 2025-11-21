Decimomannu, in auto carichi di diverse droghe: arrestati 3 giovani

Sorpresi in un parcheggio dai Carabinieri, i 3 giovani sono stati trovati in possesso di hashish, cocaina e marijuana

Durante un servizio di pattuglia notturno a Decimomannu, i Carabinieri del Radiomobile di Iglesias hanno arrestato 3 giovani del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. I militari, transitando in una zona residenziale del paese, hanno notato un’auto ferma in un parcheggio pubblico con delle persone a bordo.

Durante il controllo, uno degli occupanti avrebbe tentato di nascondere una dose di hashish all’interno della scarpa, gesto che ha insospettito gli operanti e ha spinto ad approfondire la verifica. La perquisizione personale e veicolare ha consentito di rinvenire un pacco contenente circa 570 grammi di marijuana nascosto nel sedile posteriore dell’auto, oltre ad altri quantitativi di cocaina e hashish trovati addosso ai 3 giovani.

Parte della droga era occultata negli indumenti e nelle calzature. Uno di loro aveva inoltre con sé 1.945 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio e ritenuti compatibili con un’attività di spaccio. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Gli arrestati sono tre disoccupati residenti a Decimomannu: un 19enne, un 20enne e un 23enne, due dei quali già noti alle forze dell’ordine. Dopo le formalità di rito, i tre sono stati accompagnati in caserma e poi condotti al Tribunale di Cagliari per il giudizio direttissimo previsto nella mattinata odierna.

