Province Sud Sardegna Villanovafranca, grande gioia per il traguardo di Onorina Cao che compie 104...

Villanovafranca, grande gioia per il traguardo di Onorina Cao che compie 104 anni

"Lei rappresenta un legame prezioso con la storia del nostro paese, custode di ricordi che raccontano la vita e le radici della nostra terra", si legge nella nota del Comune

Di
Redazione Cagliaripad
-
Crediti foto: Comune di Villanovafranca

Grande gioia a Villanovafranca per lo straordinario traguardo di Onorina Cao che, nella giornata di ieri, ha compiuto 104 anni.

“Il Sindaco e l’amministrazione comunale desiderano rinnovare i più sentiti auguri alla signora Onorina Cao, che ieri ha raggiunto il prestigioso traguardo dei 104 anni”, si legge in una nota del Comune.

“Lei rappresenta un legame prezioso con la storia del nostro paese, custode di ricordi che raccontano la vita e le radici della nostra terra”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE