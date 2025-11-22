Monserrato, rintracciato destinatario di ordine di carcerazione: 59enne in manette

Nelle prime ore di questa mattina, i Carabinieri della Stazione di Monserrato hanno localizzato e tratto in arresto un 59enne originario del Sulcis. L’uomo, disoccupato e privo di una dimora fissa, era già noto alle Forze dell’Ordine ed era destinatario di un provvedimento di sospensione di una misura alternativa alla detenzione, con contestuale ordine di carcerazione.

Il provvedimento era stato emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Cagliari in seguito al suo allontanamento avvenuto lo scorso 19 novembre dalla comunità terapeutica presso la quale era stato inserito.

Le ricerche avviate dai Carabinieri hanno permesso di intercettarlo durante i controlli eseguiti nel territorio di Monserrato, dove è stato fermato senza opporre resistenza. Dopo aver ricostruito l’intera vicenda, il 59enne è stato condotto in caserma e, terminate le procedure di rito, è stato trasferito alla Casa Circondariale di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it