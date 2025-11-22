Incidente sulla Sp 22 Nuoro-Oliena, auto ribaltata: conducente in ospedale

L'uomo che era alla guida, ed unico occupante del veicolo, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'Ospedale San Francesco

Un incidente stradale si è verificato sulla Strada Provinciale 22 che collega Nuoro a Oliena. Una squadra della Sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Nuoro (l’unità 1A) è intervenuta prontamente sul luogo dell’evento, che ha visto coinvolta un fuoristrada Jeep CRD.

L’uomo che era alla guida, ed unico occupante del veicolo, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all’Ospedale San Francesco per ricevere le cure necessarie.

Sul posto sono presenti anche i Carabinieri e la Polizia Stradale, i quali stanno attualmente effettuando i rilievi di rito per determinare con precisione la dinamica dell’accaduto.

