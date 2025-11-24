Oristano, scontro auto-moto sul ponte del Rimedio: 2 feriti in ospedale

A causa della violenza dell'impatto, entrambi i passeggeri a bordo della moto hanno riportato lesioni e sono stati trasferiti in ospedale

Un incidente stradale si è verificato ieri in tarda serata, sul viadotto del Tirso, lungo la corsia diretta verso il Rimedio. Una Fiat Tipo e una motocicletta 125 sono entrate in collisione per ragioni che sono ancora in fase di accertamento.

A causa della violenza dell’impatto, entrambi i passeggeri a bordo della moto hanno riportato lesioni. Per uno dei due, le ferite sono risultate più serie. Il personale sanitario del 118 è intervenuto prontamente, prestando soccorso ai feriti prima di trasportarli all’ospedale per le cure del caso.

Le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco sono giunti sul posto per mettere in sicurezza l’area. In particolare, le autorità competenti stanno ora conducendo i rilievi necessari per ricostruire con esattezza la dinamica che ha portato allo scontro.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it