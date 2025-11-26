Cagliari, il messaggio del nuovo socio Maurizio Fiori: “Da sardo significa tanto”

L’imprenditore sardo, da trent'anni negli Usa, è entrato nel club rossoblù con una quota di minoranza: "Non è solo un investimento"

Dopo l’ufficialità del suo ingresso nel Cagliari Calcio, Maurizio Fiori manda un messaggio ai tifosi del Cagliari tramite i suoi profili social. L’imprenditore, classe 1972 e originario di Carbonia, lasciò la Sardegna negli anni ’90 per trasferirsi negli Stati Uniti, dove ha costruito la propria carriera.

“Per me, questo non è solo un investimento: è un privilegio e una responsabilità che apprezzo profondamente” scrive Fiori. “Ringrazio Tommaso Giulini e tutta l’organizzazione del Cagliari Calcio per la fiducia e la collaborazione. Da orgoglioso sardo, questo momento ha un significato profondo“.

Per Fiori il Cagliari “incarna la resilienza, la passione e il senso di appartenenza che unisce tutti i sardi, in patria e nel mondo”. Poi promette: “Non vedo l’ora di contribuire alla sua crescita e al suo successo, dentro e fuori dal campo. Sono entusiasta di ciò che ci aspetta: per il club, i suoi tifosi e per la Sardegna. Forza Casteddu”.

