Cagliari, disservizi idrici temporanei nelle vie Liguria, Campania e Capitana

La società Abbanoa Spa ha comunicato che il giorno 28 novembre 2025 sarà necessaria la sospensione dell’erogazione idrica in alcune zone della città di Cagliari per consentire i lavori di efficientamento della rete urbana.
L’interruzione, che si inquadra negli interventi di relining (rivestimento interno delle tubazioni) in corso sulla dorsale che congiunge i serbatoi del colle di San Michele a quelli di Monte Urpinu, avverrà dalle 8:30 alle 12:30.
Le vie interessate dal blocco della fornitura sono: Via Liguria (dal civico 88 al 110), Via Campania (solo i numeri civici pari dal 2 al 6) e l’intera Via Capitanata.
Abbanoa ha specificato in una nota che durante la fase di riattivazione del servizio, potrebbero verificarsi disagi come cali di pressione o temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua. Il personale della società sarà impegnato a eseguire i necessari flussaggi della rete nel minor tempo possibile per ripristinare la piena normalità.
