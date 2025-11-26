Cagliari, esercitazione dei sommozzatori: nessun esito per Martina Lattuca

Dato l'esito negativo delle precedenti perlustrazioni sottocosta, le due squadre impiegate hanno testato metodi e attrezzature avanzate

Questa mattina, gli specialisti Sommozzatori del Comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari hanno impiegato personale e imbarcazioni per condurre esercitazioni nelle acque prospicienti la Sella del Diavolo, focalizzandosi sull’area dove si erano concentrate le ricerche della dispersa Martina Lattucca.

Dato l’esito negativo delle precedenti perlustrazioni sottocosta, le due squadre impiegate hanno testato metodi e attrezzature avanzate per estendere la ricerca a un fondale differente, posizionato più a sud rispetto al luogo di ritrovamento degli effetti personali della donna. Gli specialisti hanno applicato un primo approccio di tipo strumentale, in acque basse entro i 20 metri, che consente di effettuare una scansione del fondale marino per rilevarne sia la conformazione che l’eventuale presenza di oggetti ricercati.

Hanno inoltre condotto l’altra fase di ricerca in immersione, utilizzando trascinatori e bussola subacquea per percorrere ampie distanze mantenendo il corretto orientamento prestabilito, con l’obiettivo di compiere un percorso subacqueo parallelo alla linea di costa per un’ispezione a tappeto del fondale marino. L’esercitazione ha dimostrato l’efficacia delle tecniche applicate ma, nel tratto marino battuto, ha dato esito negativo sulla ricerca di Martina.

