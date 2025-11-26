Province Sassari Ozieri, bimbo di 9 anni morì travolto da una porta da calcio:...

Ozieri, bimbo di 9 anni morì travolto da una porta da calcio: c’è un indagato

Mentre il piccolo rincorreva un aquilone, una porta da calcetto mobile gli è crollata addosso, schiacciandolo senza scampo

Di
Redazione Cagliaripad
-
Crediti foto: Ansa

La Procura di Sassari ha formalmente iscritto una persona nel registro degli indagati in relazione alla tragica scomparsa di Gioele Putzu, il bambino di 9 anni originario di Olbia, deceduto lo scorso 14 settembre 2024. L’ipotesi di reato contestata è quella di omicidio colposo.

Il decesso è avvenuto presso il campo sportivo Meledina di Ozieri: mentre il piccolo rincorreva un aquilone, una porta da calcetto mobile gli è crollata addosso, schiacciandolo.

L’identità dell’indagato non è riconducibile al personale del Comune di Ozieri, proprietario della struttura, ma è collegata alla società sportiva che aveva in gestione l’impianto.

La tragedia si consumò nel pomeriggio del 14 settembre di un anno fa: Gioele era entrato nel campo poco dopo le 18:00 con due amici. La porta mobile lo aveva schiacciato improvvisamente. Nonostante gli sforzi prolungati dei medici del 118, durati oltre un’ora, i tentativi di rianimazione furono vani. L’autopsia aveva confermato che la causa della morte erano state lesioni cardiache provocate dal trauma.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE