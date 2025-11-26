Ozieri, bimbo di 9 anni morì travolto da una porta da calcio: c’è un indagato

La Procura di Sassari ha formalmente iscritto una persona nel registro degli indagati in relazione alla tragica scomparsa di Gioele Putzu, il bambino di 9 anni originario di Olbia, deceduto lo scorso 14 settembre 2024. L’ipotesi di reato contestata è quella di omicidio colposo.

Il decesso è avvenuto presso il campo sportivo Meledina di Ozieri: mentre il piccolo rincorreva un aquilone, una porta da calcetto mobile gli è crollata addosso, schiacciandolo.

L’identità dell’indagato non è riconducibile al personale del Comune di Ozieri, proprietario della struttura, ma è collegata alla società sportiva che aveva in gestione l’impianto.

La tragedia si consumò nel pomeriggio del 14 settembre di un anno fa: Gioele era entrato nel campo poco dopo le 18:00 con due amici. La porta mobile lo aveva schiacciato improvvisamente. Nonostante gli sforzi prolungati dei medici del 118, durati oltre un’ora, i tentativi di rianimazione furono vani. L’autopsia aveva confermato che la causa della morte erano state lesioni cardiache provocate dal trauma.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it