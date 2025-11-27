Cagliari, Mina in dubbio per la Juventus: Pisacane pensa alle contromosse

A due giorni dalla trasferta del Cagliari sul campo della Juventus, arriva un allarme dall’infermeria. Nel corso della conferenza stampa di presentazione della gara, Fabio Pisacane ha rivelato un possibile forfait che pesa come un macigno.
“Yerry Mina è in forte dubbio per una contusione”, ha spiegato il tecnico rossoblù, senza specificare i dettagli del problema. Resta quindi il mistero sul fatto che si tratti di un colpo ricevuto durante la sfida contro il Genoa o di un infortunio maturato in allenamento.
In ogni caso, l’eventuale assenza del difensore colombiano complicherebbe ulteriormente la situazione nella retroguardia, già priva di Zé Pedro, fermo per un guaio al ginocchio. In caso di forfait, Pisacane potrebbe essere costretto all’arretramento di Alessandro Deiola nella linea difensiva, come centrale destro, oppure a schierare due centrali di piede sinistro con la coppia Luperto-Obert.
Di piede destro c’è però pronto Nicola Pintus, mai utilizzato finora anche a causa di un lungo stop, mentre l’altro giovane centrale, Juan Rodriguez, fa parte della batteria mancina ed è ancora indietro nel percorso di adattamento al calcio italiano, almeno stando alle recenti dichiarazioni del tecnico.
Tra le ipotesi, forse addirittura la più probabile, c’è infine il passaggio alla difesa a tre, con Luperto schierato al centro e affiancato da Zappa e Obert.
