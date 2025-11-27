Dinamo Sassari, ufficiale l’arrivo di Riccardo Visconti

La Dinamo Sassari mette a segno un nuovo colpo e accoglie Riccardo Visconti, 27 anni, ala cresciuta a Torino e reduce da un’annata divisa tra Virtus Bologna e Coviran Granada. L’accordo, siglato oggi, porta il giocatore alla corte di coach Veljko Mrsic con l’obiettivo di garantire energia, qualità e profondità alla rotazione biancoblù.

Visconti arriva in Sardegna forte di un percorso professionale già ricco di esperienze. Nel 2017 ha festeggiato lo scudetto con la Reyer Venezia, club che lo ha lanciato nel grande basket. Dopo le tappe in A2 con Verona e Mantova, è approdato stabilmente in Serie A tra Brindisi e Pesaro, fino alla chiamata della Virtus Bologna, con cui ha esordito in Eurolega nel 2024. Successivamente si è trasferito in Spagna, prima al Coviran Granada in Liga ACB e poi al Breogán Lugo, con cui ha disputato preseason e Supercoppa.

A presentare il nuovo acquisto è il direttore sportivo della Dinamo, Mauro Sartori, che ne sottolinea doti tecniche e caratteriali: “Riccardo si è fatto apprezzare sia in Italia che in Spagna. È un tiratore sugli scarichi e dal palleggio, porta energia su entrambi i lati del campo e, anche in difesa, sa sempre dove posizionarsi. Dietro la sua faccia pulita si nasconde una combattività che ci farà benissimo”. Visconti è atteso al debutto sabato 6 dicembre al PalaSerradimigni nell’anticipo di campionato contro Trieste.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it