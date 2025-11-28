Sedilo, nelle notti di oggi e domani chiusura della galleria “Santu Antinu”

Il blocco al traffico sarà in vigore tra le ore 22:00 e le 6:00 e consentirà l'esecuzione di rilievi tecnici essenziali senza intaccare la viabilità diurna