Sedilo, nelle notti di oggi e domani chiusura della galleria “Santu Antinu”

La circolazione sulla strada statale 131 “Diramazione Centrale Nuorese” subirà delle interruzioni durante le notti di oggi e domani. La chiusura interesserà la galleria ‘Santu Antinu’, situata nel comune di Sedilo.
Il blocco al traffico sarà in vigore tra le ore 22:00 e le 6:00 per minimizzare l’impatto sulla viabilità diurna. Durante queste fasce orarie, nel tratto compreso tra il km 13,350 e il km 15,900, tutti i veicoli verranno deviati sul percorso alternativo che attraversa la viabilità urbana di Sedilo.
Tale provvedimento si rende indispensabile per permettere l’esecuzione di rilievi tecnici essenziali, facenti parte del progetto di adeguamento e manutenzione in corso nella galleria. La chiusura sarà mantenuta per il tempo strettamente necessario a completare le operazioni.
