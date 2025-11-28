Prima pagina Juventus-Cagliari, i convocati di Pisacane: Mina non recupera per il match

Juventus-Cagliari, i convocati di Pisacane: Mina non recupera per il match

Fabio Pisacane avrà a disposizione 24 giocatori per la gara di domani contro la Juventus; out il difensore colombiano a causa di una contusione

Di
Redazione Cagliaripad
-
Crediti foto: Cagliari Calcio

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani contro la Juventus all’Allianz Stadium; fischio d’inizio alle ore 18:00 sotto la direzione del sig. Valerio Crezzini.

Come anticipato in conferenza stampa, e confermato dall’elenco dei convocati, non prenderà parte alla gara di Torino il difensore colombiano Yerry Mina fermato da una contusione.

Insieme a Mina resteranno a Cagliari anche Luca Mazzitelli e Marko Rog; quest’ultimo svolgerà dei lavori atletici specifici al Crai Sport Center di Assemini.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE