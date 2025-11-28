Juventus-Cagliari, i convocati di Pisacane: Mina non recupera per il match

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani contro la Juventus all’Allianz Stadium; fischio d’inizio alle ore 18:00 sotto la direzione del sig. Valerio Crezzini.
Come anticipato in conferenza stampa, e confermato dall’elenco dei convocati, non prenderà parte alla gara di Torino il difensore colombiano Yerry Mina fermato da una contusione.
Insieme a Mina resteranno a Cagliari anche Luca Mazzitelli e Marko Rog; quest’ultimo svolgerà dei lavori atletici specifici al Crai Sport Center di Assemini.
