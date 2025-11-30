Notizie Musica e Spettacolo EroCaddeo, la Sardegna si mobilita per la finale di X Factor: “Votiamolo”

EroCaddeo, la Sardegna si mobilita per la finale di X Factor: “Votiamolo”

Il talento originario di Sinnai si prepara per la finalissima di giovedì e sui social è partita la campagna di sostegno dei sardi

Di
Redazione Cagliaripad
-
Crediti foto: X-Factor Italia

L’edizione 2025 di X Factor arriva al suo atto finale. Giovedì 4 dicembre, nella cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli, Rob, Delia, PierC ed EroCaddeo si contenderanno il titolo di vincitore del talent.

Ogni finalista rappresenta uno dei quattro giudici in gara: Paola Iezzi, Jake La Furia, Francesco Gabbani e Achille Lauro. La serata, trasmessa in diretta su Sky, in streaming su Now e in chiaro su Tv8, vedrà come super ospite Laura Pausini, mentre la conduzione sarà affidata a Giorgia.

Grande attesa in Sardegna per EroCaddeo, nome d’arte del 27enne Damiano Caddeo di Sinnai. Sui social è già partita una forte mobilitazione: in tanti invitano a votare massicciamente dall’Isola per sostenere il giovane talento.

A Sinnai, per l’occasione, la finalissima verrà proiettata in diretta al Teatro Civico a partire dalle 21, trasformando la serata in un grande evento collettivo. Damiano ha riscosso un grande successo di pubblico durante il talent anche fuori dalla Sardegna. Il suo inedito “Punto” è stato fin da subito il più ascoltato sulle piattaforme di streaming musicale tra quelli pubblicati dagli artisti in gara.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE