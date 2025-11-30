EroCaddeo, la Sardegna si mobilita per la finale di X Factor: “Votiamolo”

Il talento originario di Sinnai si prepara per la finalissima di giovedì e sui social è partita la campagna di sostegno dei sardi

L’edizione 2025 di X Factor arriva al suo atto finale. Giovedì 4 dicembre, nella cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli, Rob, Delia, PierC ed EroCaddeo si contenderanno il titolo di vincitore del talent.

Ogni finalista rappresenta uno dei quattro giudici in gara: Paola Iezzi, Jake La Furia, Francesco Gabbani e Achille Lauro. La serata, trasmessa in diretta su Sky, in streaming su Now e in chiaro su Tv8, vedrà come super ospite Laura Pausini, mentre la conduzione sarà affidata a Giorgia.

Grande attesa in Sardegna per EroCaddeo, nome d’arte del 27enne Damiano Caddeo di Sinnai. Sui social è già partita una forte mobilitazione: in tanti invitano a votare massicciamente dall’Isola per sostenere il giovane talento.

A Sinnai, per l’occasione, la finalissima verrà proiettata in diretta al Teatro Civico a partire dalle 21, trasformando la serata in un grande evento collettivo. Damiano ha riscosso un grande successo di pubblico durante il talent anche fuori dalla Sardegna. Il suo inedito “Punto” è stato fin da subito il più ascoltato sulle piattaforme di streaming musicale tra quelli pubblicati dagli artisti in gara.

