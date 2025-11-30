Uta, incontro pubblico sul trasferimento dei detenuti al 41 bis

Istituzioni e cittadini a confronto domani nell’aula consiliare: attesa la presenza anche delle principali cariche regionali e della Città Metropolitana di Cagliari

Si terrà domani, lunedì 1° dicembre alle 17, nell’aula consiliare di piazza S’Olivariu 1, l’incontro pubblico organizzato dal Comune di Uta per discutere l’impatto che il trasferimento dei detenuti sottoposti al regime del 41 bis nel carcere locale potrebbe avere sul territorio. Un appuntamento aperto alla cittadinanza, pensato per fornire chiarimenti e avviare un confronto diretto con le principali istituzioni coinvolte.

All’iniziativa sono attesi la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini, il procuratore generale presso la Corte d’Appello di Cagliari Luigi Patronaggio, la presidente del Tribunale di sorveglianza Maria Cristina Ornano e il presidente dell’Ordine degli avvocati di Cagliari, Matteo Pinna. Presenti anche la Garante regionale delle persone private della libertà, Irene Testa, e l’ex vice questore Antonello Caria.

All’incontro sono inoltre attesi deputati e senatori sardi, consiglieri regionali e, per la Città metropolitana di Cagliari, il sindaco Massimo Zedda insieme ad altri primi cittadini della zona, chiamati a partecipare a un momento di confronto ritenuto cruciale per la comunità.

