Napoli-Cagliari, le formazioni ufficiali: Kilicsoy e Pavoletti dal primo minuto

Napoli e Cagliari scendono in campo allo stadio Diego Armando Maradona nel match valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Chi passerà il turno accederà ai quarti di finale dove incontrerà la vincente tra Fiorentina e Como.
Tanti cambi di formazione per la squadra rossoblù di Fabio Pisacane rispetto alla gara di Torino contro la Juventus in Serie A; dal primo minuto Kilicsoy e Luvumbo, così come il giovane difensore uruguaiano Juan Rodriguez.
Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Di Pardo, Rodriguez, Luperto, Obert; Adopo, Deiola, Gaetano; Luvumbo, Kilicsoy; Pavoletti.
