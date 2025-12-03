Maltempo in Sardegna, temporali e allagamenti: scatta l’allerta della Protezione Civile

Il maltempo e forti temporali hanno già colpito il cagliaritano dalla tarda mattinata odierna; l'allerta sarà valida fino alle ore 21:00

La Sardegna è nuovamente in allerta gialla per rischio idrogeologico. La Direzione Generale della Protezione Civile ha emesso un bollettino di criticità ordinaria che sarà valido a partire dalle ore 14:00 di oggi fino alle 21:00. L’avviso riguarda diverse aree dell’Isola, incluso il Campidano.

La zona di Pirri, storicamente vulnerabile, mantiene un livello di attenzione elevato. Per prevenire potenziali danni, la Protezione Civile ha individuato specifiche strade dove è fortemente sconsigliato lasciare i veicoli durante il periodo di allerta. L’elenco include via Balilla (nel tratto da Piazza Italia a Via Dandolo) e le rispettive traverse, oltre a Via Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre di Santarosa, Confalonieri e Ampere. I residenti potranno utilizzare il parcheggio della piscina di Terramaini, in Via Pisano, come area di sosta alternativa per evitare che le auto vengano danneggiate da eventuali allagamenti.

Il maltempo ha già iniziato a colpire Cagliari e la Città Metropolitana dalla tarda mattina odierna, provocando diversi allagamenti e disagi. Oltre al Campidano, l’allerta interessa anche le zone dell’Iglesiente, Montevecchio-Pischinappiu, Tirso e Logudoro.

