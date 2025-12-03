Paura a Cagliari, scontro tra auto e metro leggera: ci sono due feriti

Come conseguenza dell'impatto e dei soccorsi, si sono registrati inevitabili disagi e rallentamenti al traffico nella zona circostante

Paura a Cagliari, scontro tra auto e metro leggera: ci sono due...

Un sinistro stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi in Via Puccini che ha visto coinvolta la metropolitana leggera, in collisione con una Mini Cooper in corrispondenza del passaggio a livello.

L’episodio avrebbe causato il ferimento lieve di due persone, entrambe occupanti dell’automobile. Sul luogo dell’incidente è immediatamente intervenuta la Polizia Locale per effettuare i rilievi di rito e accertare la dinamica.

Come conseguenza dell’impatto e dei soccorsi, si sono registrati inevitabili disagi e rallentamenti al traffico nella zona circostante.

