Dramma a Iglesias, non ce l’ha fatta il 75enne travolto sulle strisce pedonali

L'uomo è deceduto dopo poche ore dal trasporto al Brotzu a causa delle gravi lesioni riportate tra cui un trauma cranico e varie fratture

Nonostante la corsa disperata in ospedale, Giampiero Fra, il pensionato di 75 anni investito ieri mattina sulle strisce pedonali a Iglesias, non ce l’ha fatta. L’uomo è deceduto poche ore dopo il suo arrivo al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu di Cagliari.

La tragedia si è consumata in Via Venezia, dove l’anziano stava attraversando la strada in compagnia della moglie. È stato urtato violentemente da un autocarro in manovra, finendo scaraventato sull’asfalto, mentre la donna è riuscita a evitare l’impatto e a mettersi in salvo.

Il conducente del mezzo pesante si è fermato immediatamente per prestare soccorso. L’intervento è stato rapido: in successione, sul posto sono arrivati un’ambulanza del 118 e l’elisoccorso, che ha trasportato il ferito al Brotzu. Nonostante gli sforzi dei sanitari, le gravi lesioni riportate dal 75enne – tra cui un forte trauma cranico e diverse fratture – si sono rivelate fatali.

