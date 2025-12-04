Neve sul Gennargentu già dai 1400 metri, ma per l’8 termometri in su

La neve è tornata a imbiancare il Gennargentu anche sotto le cime principali. Dopo le abbondanti piogge dei giorni scorsi, questa mattina i fiocchi sono scesi copiosamente a Su Separadorgiu, dove già dai 1400 metri si presenta nuovamente il manto bianco.

Il fenomeno, spiegano i meteorologi di Sar Sardegna, è legato a un ciclone in risalita dal Nord Africa che continuerà a influenzare l’isola per tutto il fine settimana, mantenendo le temperature minime in lieve diminuzione mentre le massime resteranno sostanzialmente stabili.

Il quadro meteo è destinato a cambiare con l’avvicinarsi del Ponte dell’Immacolata. L’arrivo dell’alta pressione dovrebbe mettere fine alla fase instabile. “Domenica si prevede cielo irregolarmente nuvoloso, poco nuvoloso il giorno seguente” si legge nelle previsioni Sar Sardegna. “Domenica le temperature subiranno un aumento, localmente anche sensibile, mentre l’indomani le minime saranno in lieve calo e le massime in uliteriore lieve aumento”.

