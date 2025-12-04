Porto Torres, camion rifiuti si ribalta: paura per il conducente

La squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Porto Torres è intervenuta questa mattina sulla provinciale 93, in direzione La Corte, per un grave incidente che ha coinvolto un mezzo pesante adibito alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Il camion, dopo aver percorso circa 100 metri fuori dalla carreggiata, si è ribaltato nella scarpata terminando la sua corsa contro un muretto e alcuni alberi. L’impatto ha intrappolato il conducente all’interno della cabina.

Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente complesse a causa della posizione instabile del mezzo. I Vigili del Fuoco hanno utilizzato cesoie e divaricatori idraulici per liberare l’uomo, mentre gli operatori del 118 provvedevano alla sua stabilizzazione. Successivamente, è stato aperto un varco nella fitta vegetazione con l’uso di motoseghe per consentire il recupero del ferito.

Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Locale di Sassari e l’elicottero Areus del 118 per il trasporto sanitario d’urgenza.

