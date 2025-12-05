Tragedia a Nureci, minicar travolta da un’auto: un morto

È di un morto e una ferita grave il bilancio del drammatico incidente avvenuto nel tardo pomeriggio lungo la statale 442 a Nureci, in provincia di Oristano. La vittima è un uomo di 79 anni del posto, mentre una donna di 75 anni, che viaggiava con lui su una minicar elettrica, è stata trasportata d’urgenza in ospedale.

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano si era fermato a bordo strada a causa della batteria scarica del piccolo veicolo. La zona, particolarmente buia, non avrebbe permesso al conducente di una Fiat Punto in transito di accorgersi della presenza della minicar, che è stata centrata in pieno. L’impatto è stato devastante: i due occupanti sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo e per il 79enne non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti iVigili del fuoco, il personale del 118 e i Carabinieri. La donna, trasportata in codice rosso al San Martino di Oristano, non sarebbe in pericolo di vita. Lievemente contuso il conducente della Punto. Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

