La stagione influenzale entra nel vivo, tra i più colpiti ci sono i giovani sardi

I dati più recenti del sistema di monitoraggio RespiVirNet, gestito dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), confermano che la stagione influenzale è entrata nella sua fase più intensa. Nell’ultima settimana di rilevazione si è osservato un aumento considerevole delle infezioni respiratorie. Le stime indicano che 585.000 italiani sono stati costretti a letto a causa dell’influenza o di altre sindromi simil-influenzali, con un tasso di incidenza pari a 10,4 casi ogni 1.000 residenti.

Questo valore segna un incremento dell’11% rispetto alla settimana precedente, quando l’incidenza era di 8,96 casi per 1.000 abitanti. Di conseguenza, il numero complessivo delle infezioni stimate dall’inizio della stagione ha ormai raggiunto la cifra di circa 3,3 milioni di casi in tutto il territorio nazionale.

La popolazione più colpita si conferma essere quella pediatrica, in particolare i bambini sotto i 4 anni, che registrano un tasso di incidenza tre volte superiore alla media nazionale (33 casi ogni 1.000). Nelle fasce d’età successive, l’incidenza diminuisce progressivamente: 13 per 1.000 tra i 5 e 14 anni, 10,9 tra i 15 e 24 anni, 11,5 tra i 25 e 44 anni, 9,5 tra i 45 e 64 anni, e il minimo di 5,5 casi ogni 1.000 tra gli anziani over 65.

Osservando il quadro regionale, la Sardegna si distingue per l’incidenza più elevata in Italia (13,08 casi per 1.000), seguita immediatamente da Campania (11,96) e Lombardia (11,66), regioni che stanno anch’esse sperimentando una forte diffusione virale.

