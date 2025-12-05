Natale a Cagliari, previsti pranzi e doni per le persone più fragili

Il Comune di Cagliari ha lanciato l’iniziativa “Natale per tutti 2025“, un vasto programma di eventi e misure dedicate alle famiglie, agli anziani, ai bambini e a tutti i cittadini che si trovano in condizioni di fragilità in occasione delle imminenti festività natalizie.

Tra le azioni di solidarietà previste, spicca l’erogazione di buoni spesa del valore di 100 euro destinati agli anziani in stato di indigenza. Potranno beneficiarne coloro che percepiscono esclusivamente assegni sociali o pensioni che non superino gli 800 euro mensili e con un ISEE pari o inferiore a 12.000 euro. Il programma prevede inoltre la consegna di pasti a domicilio nei giorni 25 e 26 dicembre, e l’1 e il 6 gennaio, a beneficio di anziani o persone con disabilità che non possono partecipare agli eventi comunitari.

Le celebrazioni festive saranno organizzate all’interno dei centri di quartiere della Marina, Is Mirrionis, Mulinu Becciu, CEP Pirri, Sant’Elia e Pirri Santa Teresa, e saranno rivolte alle famiglie e ai minori residenti in quelle zone.

Durante questi eventi, sarà garantita la distribuzione di doni per tutti i bambini presenti, l’allestimento di spettacoli teatrali e l’animazione della mascotte Pully, offerta dal Cagliari Calcio, per allietare l’atmosfera.

