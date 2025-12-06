Prima pagina Felici, grande affetto dopo l’operazione al crociato | “Grazie a tutti, ci...

Felici, grande affetto dopo l’operazione al crociato | “Grazie a tutti, ci vediamo presto”

Sono giunti tantissimi messaggi d'affetto e vicinanza all'esterno del Cagliari a seguito del brutto infortunio che chiude anzitempo la sua stagione

Di
Redazione Cagliaripad
-
Crediti foto: Cagliari Calcio

Mattia Felici, esterno offensivo classe 2001 del Cagliari, si è sottoposto ad intervento chirurgico, presso la clinica Villa Stuart di Roma, per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la sutura del menisco mediale. Il giocatore si è infortunato in occasione della gara di Coppa Italia contro il Napoli e dunque termina anzitempo la propria stagione.

Tantissimi messaggi di vicinanza sono giunti in queste ore verso l’esterno rossoblù, sia la società che tutti i compagni di squadra hanno voluto stringersi intorno a lui in questo difficile momento.

“Grazie a tutta la società, a tutta la squadra e a tutti i tifosi per la vicinanza. Ci vediamo presto”, ha così commentato Felici al seguito dell’operazione chirurgica, perfettamente riuscita, effettuata dal prof. Mariani.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE