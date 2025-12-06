Felici, grande affetto dopo l’operazione al crociato | “Grazie a tutti, ci vediamo presto”

Sono giunti tantissimi messaggi d'affetto e vicinanza all'esterno del Cagliari a seguito del brutto infortunio che chiude anzitempo la sua stagione

Mattia Felici, esterno offensivo classe 2001 del Cagliari, si è sottoposto ad intervento chirurgico, presso la clinica Villa Stuart di Roma, per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la sutura del menisco mediale. Il giocatore si è infortunato in occasione della gara di Coppa Italia contro il Napoli e dunque termina anzitempo la propria stagione.

Tantissimi messaggi di vicinanza sono giunti in queste ore verso l’esterno rossoblù, sia la società che tutti i compagni di squadra hanno voluto stringersi intorno a lui in questo difficile momento.

“Grazie a tutta la società, a tutta la squadra e a tutti i tifosi per la vicinanza. Ci vediamo presto”, ha così commentato Felici al seguito dell’operazione chirurgica, perfettamente riuscita, effettuata dal prof. Mariani.

