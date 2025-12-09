Paura a Porto Torres, tentata violenza sessuale su 14enne: la giovane riesce a fuggire

Nel primo pomeriggio di domenica, si è verificato un allarmante episodio in via Sassari a Porto Torres, dove una ragazza minorenne è stata oggetto di un tentativo di aggressione.

La 14enne, che si trovava nei pressi di un’edicola, è stata bloccata da un giovane descritto come di carnagione scura e presumibilmente di etnia rom, di circa 20 anni. L’aggressore l’ha inizialmente fermata con un pretesto di saluto, ma è rapidamente passato a gesti coercitivi più gravi. Secondo quanto ricostruito, l’uomo le avrebbe afferrato i capelli e tentato di palpeggiarla.

Fortunatamente, la giovane è riuscita a divincolarsi e a darsi alla fuga. L’aggressore l’ha inseguita per un breve tratto prima di rinunciare. Il ragazzo indossava una tuta sportiva nera ed era in un evidente stato di alterazione, facendo supporre un recente consumo di alcol o stupefacenti.

