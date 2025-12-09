Non bastano le piogge, nel sassarese proseguono le restrizioni idriche

Nonostante le recenti precipitazioni, i livelli idrici dei bacini nella provincia di Sassari rimangono insufficienti. Per questo motivo, Abbanoa è costretta a mantenere il rigido calendario di erogazione dell’acqua a giorni alterni per tutto il mese di dicembre e l’inizio del prossimo anno in diversi comuni. I centri interessati, tutti dipendenti dal sistema idrico del Bidighinzu, includono Ittiri, Muros, Ossi, Osilo, Sennori, Sorso, Tissi, Uri e Usini.

Secondo l’ultimo bollettino dell’Autorità di Bacino della Regione Sardegna, al 30 novembre 2025 il volume totale d’acqua immagazzinato negli invasi era di soli 638 milioni di metri cubi, pari a circa il 35% della capacità utile autorizzata. Questo dato riflette una preoccupante diminuzione di 33 milioni di metri cubi rispetto al mese precedente (31 ottobre), evidenziando il continuo esaurimento delle risorse disponibili.

L’indicatore di stato per il preallarme siccità, relativo a novembre 2025, attesta una condizione di “pericolo” o “allerta” sull’intero territorio regionale, con un valore di 0,19. La persistente scarsità di piogge e il conseguente calo dei livelli negli invasi rendono indispensabili le attuali restrizioni e le misure di razionamento, considerate vitali per assicurare l’approvvigionamento idrico alla popolazione fino a quando le condizioni non miglioreranno significativamente.

