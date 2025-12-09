Lite Folorunsho-Hermoso, Christillin: “Episodio inaccettabile che riporta al Medioevo”

L'ex membro del Consiglio Fifa ha definito inaccettabile quanto visto in campo e ancor più che non venga sanzionato dalla giustizia sportiva

Evelina Christillin, ex membro del Consiglio Fifa, è intervenuta in merito alla discussione scoppiata in campo tra il centrocampista del Cagliari Michael Folorunsho (che ha subito porto le proprie scuse) e il difensore della Roma Mario Hermoso tra cui sono volate parole grosse e insulti reciproci.

Christillin ha definito “inaccettabile” quando accaduto in campo e ancora più inaccettabile che per il codice di giustizia sportiva non sia un caso da sanzionare.

“Episodio inaccettabile. Se davvero un episodio di questa gravità non viene punito perché il codice di giustizia sportiva non lo prevede, bisogna cambiare subito il codice. Una norma che prevede sanzioni solo in caso di blasfemia ci riporta al Medioevo, a un’era che pensavamo superata in cui la donna era fonte di lussuria e peccato, additata alla pubblica gogna a prescindere”, dichiara l’ex membro del Consiglio Fifa come riporta La Gazzetta dello Sport.

