Maxi giro di spaccio nell’oristanese, sequestrati oltre 12Kg di marijuana

Quattro persone, residenti nei comuni di Oristano, Ollastra e Terralba, hanno ricevuto un’informazione di garanzia al termine di un’articolata indagine condotta dalla Polizia di Stato e coordinata dalla Procura della Repubblica di Oristano. Tutti maggiorenni, sono sospettati del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’attività investigativa, protrattasi per circa un anno, ha utilizzato intercettazioni e servizi mirati di osservazione e pedinamento, consentendo agli agenti della Squadra Mobile di ricostruire una fitta rete di compravendita illecita di droga, che si concentrava principalmente a Ollastra e nei centri limitrofi.

Nel corso delle operazioni, che hanno richiesto numerosi appostamenti e l’impiego di diverse tecniche investigative, sono stati sequestrati oltre 12 chilogrammi di marijuana, parte della quale era stata nascosta nelle aree rurali adiacenti a Ollastra. È stato accertato che, in un breve periodo, si sono verificate numerose cessioni di droga a consumatori, tra cui diversi minorenni, anch’essi sanzionati.

I quattro indagati, tre dei quali disoccupati, sono risultati essere particolarmente cauti e abili nelle loro transazioni, utilizzando diverse piattaforme di messaggistica istantanea per comunicare e eludere le intercettazioni. Durante l’intera fase investigativa, oltre ai sequestri, sono stati eseguiti sei arresti in flagranza e un minorenne è stato denunciato in stato di libertà.

